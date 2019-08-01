Корея уступает Европе в разработке автономных судов

Южнокорейское правительство представило план по развитию «умной» морской логистической системы, которая предусматривает продвижение автономного судоходства, «умных» портов и морской коммуникационной системы. Программа рассчитана сроком до 2025 года. Запуск проекта планируется уже в следующем году, после завершения технико-экономического обоснования.

В рамках этого проекта уже выделено порядка 340 млн долларов на разработку автономных судов. Однако сами корейцы признаются, что отстают от европейцев в этой сфере, отмечает южнокорейский Yonhap. «Европейские компании доказали, что автономные суда – это не просто концепция, – говорит представитель Корейского института экономики промышленности и торговли. – Британская Rolls-Royce и финский паромный оператор Finferries продемонстрировали первый в мире полностью автономный паром. Норвежская Kongsberg Maritime совместно с Yara International строят первый в мире полностью электрический и автономный контейнеровоз».

Три корейских судостроительных компании – Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering также участвуют в этой «гонке», однако ни у одной из этих компаний на данный момент нет полностью доработанной и завершенной системы дистанционного управления судами. По словам представителя Daewoo Shipbuilding, «возможно, потребуется некоторое время, чтобы добиться ощутимых результатов, но Корея быстро движется в этом направлении».