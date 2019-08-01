Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузы РЖД
01.08.2019

Грузы РЖД

    • Погрузка на сети РЖД за 7 месяцев 2019 года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 741,6 млн тонн. По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», практически по всем грузам отмечена отрицательная динамика.

    Объемы погрузки каменного угля упали на 1% до 215,8 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 1,9% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года, и составила 134,8 млн тонн.

    Также снизились объемы погрузки строительных грузов – на 3,1% до 72,2 млн тонн, черных металлов – на 4% до 44,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 2,7% до 20,2 млн тонн, лесных грузов – на 5,4% до 25,8 млн тонн, соды и химикатов – на 1,2% до 15,3 млн тонн, кокса – на 0,4% до 6,3 млн тонн. Погрузка зерна упала на 33,4% и составила 10,6 млн тонн.

    Лома черных металлов было погружено на 0,1% меньше, чем годом ранее, – 8,4 млн тонн. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 2,5% до 11,5 млн тонн.

    По другим видам грузов объемы погрузки выросли. Увеличились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 3,3% до 69,3 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2,2% до 35,5 млн тонн и цемента – на 5,8% до 15,4 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за июль 2019 года составила 108 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем погрузка выросла на 6,4%.

    Грузооборот за 7 месяцев 2019 года составил 1520,1 млрд тарифных т/км (+1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1933,9 млрд т/км (+1,2%).

    В июле грузооборот сети РЖД снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 212,9 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на те же 3,1% – до 270,1 млрд т/км.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.05.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Март 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотМарт
    0
    23.05.2019
    Zim сократил убыток
    И объем перевозок
    2019ZimФинансы
    0
    28.03.2019
    Контейнерооборот Украины
    Итоги января-февраля
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    15.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2019
    На 15 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывали разноплановую динамику. Выросли ставки на порты Средиземноморья, опустились […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    22.03.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    25.04.2019
    Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот Украины за первый квартал этого года вырос на 14,2% и достиг 223,5 тыс. TEU. Для сравнения, контейнерооборот […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    01.08.2019
    НМТП в плюсе
    НМТП опубликовал операционные показатели за первое полугодие 2019 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 71,8 млн тонн. Это […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    18.07.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Май 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокМай
    0
    12.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    На 14 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    27.06.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26 2019
    В Азовском море на конец июня еще остается определенное количество свободных судов. Поэтому разрыв между спотовыми ставками и […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    27.03.2019
    Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2019 года вырос в сравнении […]
    2019JanuaryPortsThroughput
    0
    19.07.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 28, 2019
    На 28 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    01.08.2019 OOCL усиливает контроль за опасными грузами
    31.07.2019 Новые рекорды Роттердама
    30.07.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    30.07.2019 Контейнерные порты Турции
    29.07.2019 Контейнерооборот портов Ирана
    29.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД