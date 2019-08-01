Погрузка на сети РЖД за 7 месяцев 2019 года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 741,6 млн тонн. По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», практически по всем грузам отмечена отрицательная динамика.

Объемы погрузки каменного угля упали на 1% до 215,8 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 1,9% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года, и составила 134,8 млн тонн.

Также снизились объемы погрузки строительных грузов – на 3,1% до 72,2 млн тонн, черных металлов – на 4% до 44,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 2,7% до 20,2 млн тонн, лесных грузов – на 5,4% до 25,8 млн тонн, соды и химикатов – на 1,2% до 15,3 млн тонн, кокса – на 0,4% до 6,3 млн тонн. Погрузка зерна упала на 33,4% и составила 10,6 млн тонн.

Лома черных металлов было погружено на 0,1% меньше, чем годом ранее, – 8,4 млн тонн. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 2,5% до 11,5 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки выросли. Увеличились объемы погрузки железной и марганцевой руды – на 3,3% до 69,3 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2,2% до 35,5 млн тонн и цемента – на 5,8% до 15,4 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за июль 2019 года составила 108 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем погрузка выросла на 6,4%.

Грузооборот за 7 месяцев 2019 года составил 1520,1 млрд тарифных т/км (+1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1933,9 млрд т/км (+1,2%).

В июле грузооборот сети РЖД снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 212,9 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на те же 3,1% – до 270,1 млрд т/км.