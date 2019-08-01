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«Евросиб» увеличит мощности терминала в Новосибирске
01.08.2019

«Евросиб» увеличит мощности терминала в Новосибирске

    • «Евросиб СПб – транспортные системы» увеличит емкости и перерабатывающие способности терминально-логистического центра «Евросиб – Терминал – Новосибирск» за счет удлинения железнодорожных путей, расширения контейнерной и складских площадок, а также частичный переход на крановую технологию обработки контейнеров.

    Программа развития терминала рассчитана до 2024 года. В течение этого времени «Евросиб» намерен поэтапно осуществлять инвестиции для достижения годовых объемов обработки контейнеров 150-200-250 тыс. TEU. На следующий год запланированы старт реконструкции путевого хозяйства, а также продолжение строительства контейнерной площадки, к 2021 году ее емкость составит 9,5 тыс. TEU.

    Реализация программы увеличит объем переработки контейнеров до 3 пар контейнерных поездов в сутки. При этом маневровые операции будут осуществляться с минимальными затратами, без разделения поездного состава на группы.  

    К настоящему моменту в рамках программы развития ТЛЦ полностью обновлен парк перегрузочной техники: старое оборудование заменено высокопроизводительными ричстакерами марки Kalmar.

    Как сообщили SeaNews в «Евросибе», по итогам 2018 года ТЛЦ «Евросиб – Терминал – Новосибирск» обработал 72 тыс. TEU, рост контейнерооборота составил 35%.


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