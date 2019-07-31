Вновь отмена рейсов Азия – Европа

OOCL объявил об отмене рейсов из-за ожидаемого низкого спроса на трейде Азия – Европа.
На трейде Азия – Западное Средиземноморье
На сервисе AAS Азия – Адриатическое море отменяются рейсы:
- с отправлением из Шанхая на 31 неделе 31 июля и из Триеста на 36 неделе 2 сентября;
- с отправлением из Шанхая на 34 неделе 7 августа и из Триеста на 37 неделе 9 сентября;
- с отправлением из Шанхая на 34 неделе 21 августа и из Триеста на 39 неделе 23 сентября;
- с отправлением из Шанхая на 35 неделе 28 августа и из Триеста на 40 неделе 30 сентября;
- с отправлением из Шанхая на 36 неделе 4 сентября и из Триеста на 41 неделе 7 октября.
На сервисе Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море (EM1) добавляется судозаход в порт Копер. Ротация портов на сервисе: Шанхай – Пусан – Нинбо – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид – Копер – Измит – Амбарли – Констанца – Одесса – Пирей – Порт-Саид – Джидда – Порт-Кланг – Пусан.