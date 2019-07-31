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Сбербанк займется логистикой
31.07.2019

Сбербанк займется логистикой

    • Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса «СберЛогистики». На базе агрегатора будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы.

    Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микробизнеса, сообщили SeaNews в Сбербанке. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

    «Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой», – отметил генеральный директор компании «СберЛогистика» Сергей Малышев.

    Логистический агрегатор Shiptor предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.


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