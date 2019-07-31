Правительство даст деньги на СПГ-терминал «Утренний»

Правительство РФ выделяет средства на строительство СПГ-терминала «Утренний». Соответствующее постановление от 27 июля 2019 года № 965 за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, общий объем инвестиций в строительство терминала составит 144,2 млрд рублей, в том числе ассигнования из федерального бюджета составят 103,6 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в период с 2019 по 2022 год в рамках федерального проекта «Северный морской путь».

Государственным заказчиком выступает госкорпорация «Росатом», застройщиком – Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие.

Мощность СПГ-терминала «Утренний» составит 21,6 млн тонн в год, срок ввода в эксплуатацию – 2022 год. Терминал был включен распоряжением правительства РФ в состав порта Сабетта. «Утренний» построят на западном побережье Гыданского полуострова в Ямало-Ненецком автономном округе, в районе существующих причальных сооружений Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения компании ПАО «Новатэк». Месторождение с доказанными запасами около 1,98 трлн. кубометров природного газа и 105 млн. тонн жидких углеводородов должно стать ресурсной базой проекта «Арктик СПГ-2».