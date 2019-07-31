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Переменчивые настроения на нефтяном рынке
31.07.2019

Переменчивые настроения на нефтяном рынке

    • С начала июля настроения на мировом рынке нефти достаточно переменчивые. 2 июля в Вене состоялось заседание стран ОПЕК+, когда после, казалось бы, положительного и ожидаемого решения стран ОПЕК и не ОПЕК о продлении соглашения об ограничения добычи нефти до 31 марта 2020 года биржевые цены на нефть все же снизились. И произошло это на фоне опасений возможного снижения глобального спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики. Тогда фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали на 4% до уровня $62,40 за баррель.

     

    Однако уже за неделю на фоне таких факторов как напряженность вокруг Ирана, прогнозы по снижению добычи странами ОПЕК+, данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, а также опасения из-за шторма в Мексиканском заливе стоимость Brent выросла $66 за баррель.

     

    Однако после публикации 12 июля доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в котором прогнозируется возможность переизбытка на рынке нефти в 2020 году из-за роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в США, темпы роста мировых цен на нефть снова замедлились.

     

    Сегодня на волне информации Американского института нефти (API) о снижении запасов нефть дорожает. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до $65,24 за баррель.

     

    Так какое будущее у цены на нефть? Если отталкиваться от вычислений математиков, то в долгосрочной перспективе нельзя предсказать изменение цены на нефть, так как из-за большого количества переменных динамическая модель постепенно забывает начальные условия и становится неконтролируемой. По словам доцента департамента фундаментальной и прикладной физики института естественных наук и математики Уральского федерального университета Ивана Лыкова, исследователи могут задать некоторые параметры, чтобы с помощью уравнения просчитать, как будет меняться ситуация в будущем под воздействием тех или иных возмутителей. Однако этот период достаточно короткий – для цен на нефть и прогноза погоды он составляет всего 7-14 дней. Дальше уравнение начинает полностью «выходить из-под контроля».

    Возвращаясь от прогнозов и уравнений к реальным цифрам, стоит отметить, что, по данным специализированных агентств, показывает, в мае этого года суточная добыча нефти и конденсата в России впервые оказалась ниже уровня, предписанного соглашением ОПЕК+. По данным Минэнерго, в отчетном месяце производство нефти и конденсата в России составило порядка 47 млн тонн, а экспорт – 21,3 млн тонн против 22,3 млн тонн в апреле 2019 года. Одной из причин снижения экспорта была приостановка поставок нефти в Европу по системе трубопроводов «Дружба». Напомним, это произошло после того, как в середине апреля было обнаружено загрязнение находящегося в нефтепроводе сырья хлорорганическими соединениями.               

    На этом фоне российский экспорт нефти, по данным ФТС, за январь-май 2019 года составил порядка 106,3 млн тонн, что всего на 0,2% больше, чем было отправлено за рубеж за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 1,6% – до 49,1 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за 5 месяцев этого года сократился на 6,9% до 60,5 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 8,3% (до 28,8 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано около 22,2 млн тонн, что на 6,2% ниже уровня января-мая прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 6,9% до 12,5 млрд долларов.

    Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и экспорт автомобильного бензина – на 6,8% (до порядка 2 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, упала на 10,8% и составила порядка 1,1 млрд долларов.

    В мае этого года Россия экспортировала 19,1 млн тонн нефти, что на 5,7% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 8,3% ниже показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился к маю 2018 года на 5,6%, к апрелю 2019 – на 3,9% (до 9,7 млрд долларов).

    Экспорт нефтепродуктов за май этого года упал на 9,4% к маю 2018 года и на 5,7% к апрелю 2019 года – до 10,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к маю на 9,2%, к апрелю – на 0,1% (до 5,6 млрд долларов).

    Дизельного топлива в мае было экспортировано 4,1 млн тонн (-5,9% к маю 2018 и +7,8% к апрелю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к маю прошлого года на 8,2% до 2,4 млрд долларов (+10,9% к апрелю).

    По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 32,5% (-8% к апрелю 2019), составив 432,3 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина также увеличилась в сравнении с прошлогодним показателем на 36,6% и составила 259,1 млн долларов (+6,1% к апрелю 2019).

    Экспорт природного газа за 5 месяцев 2019 года составил 93,4 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 4,7%. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился – на 0,7% до 20,1 млрд долларов.

    Вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-мая 2019 года СПГ было экспортировано 25,3 млн кубометров (+49,7%) на сумму более 4 млрд долларов (+76,3%).

    Экспорт природного газа за май 2019 года, по данным ФТС, составил 15,7 млрд кубометров, что ниже показателя мая прошлого года на 10,3%, но на 6,8% больше уровня апреля 2019 года. В стоимостном выражении экспорт газа также сократился на 21,7% к маю 2018 года, но вырос на 0,8% к апрелю 2019 – до 2,9 млрд долларов.

    Сжиженного природного газа по итогам мая 2019 года было экспортировано 2,2 млн кубометров (-61,4% к маю 2018 и -80,7% к апрелю 2019 года) на сумму 378,6 млн долларов (-52,9% к маю 2018 и -77,6% к апрелю 2019).

     


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