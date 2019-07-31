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Новый паромный сервис из Мууги на Финляндию
31.07.2019

Новый паромный сервис из Мууги на Финляндию

    • Эстонский терминальный оператор Eckerö Line открыл паромное сообщение между портом Мууга (Эстония) и Вуосаари (Финляндия). Как сообщили SeaNews в HHLA, дочерняя структура которого HHLA TK Estonia выступает оператором терминала в Мууга, грузопассажирский паром «Finbo Cargo» выполняет рейсы дважды в день.

    Грузовместимость судна, курсирующего между Муугой и Вуосаари, составляет 2 тыс. линейных метров. Ожидается, что морское сообщение между этими портами позволит сократить грузовой и пассажирский трафик по автомобильным дорогам.

    Новый маршрут Eckerö Line – это уже второй ро-ро сервис (после Tallink), связывающий Муугу с Финляндией. Как отметил CEO of HHLA TK Estonia Владимир Попов, грузовые перевозки через Муугу в Беларусь, Украину и Западную Европу имеют значительный потенциал, и Мууга является важной составляющей стратегии  HHLA.


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