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Коней доставили первым классом
31.07.2019

Коней доставили первым классом

    • Авиакомпания AirBridgeCargo перевезла 9 скаковых лошадей из Москвы в Амстердам на борту грузового самолета Боинг 747-8F. Как сообщили SeaNews в компании, команда специалистов «abc care» тщательно отслеживала каждый этап подготовки транспортировки, ставя в приоритет комфортное состояние животных, которые готовились к участию в одном из мировых соревнований. Специалисты АВС минимизировали время для стандартных предполетных процедур и создали необходимые условия для комфортного перелета. 

    «Это удивительно – путешествовать в другую страну на одном самолете со своей лошадью и при этом иметь возможность следить за состоянием ее здоровья, кормить и поить ее при необходимости. Авиационная доставка наиболее предпочтительный способ перевозки лошадей, поскольку за несколько часов преодолеваются огромные расстояния, и лошадь не страдает от укачивания, как зачастую происходит при автомобильной транспортировке. После нескольких дней адаптационного периода на месте, мы уже участвовали в соревнованиях, где заняли второе место», – сказала российская всадница Татьяна Костерина. Ее коллега Евгения Давыдова отметила, что «поскольку лошади очень эмоциональные существа, подверженные влиянию стрессовых ситуаций, нам повезло, что время ожидание было сведено к минимуму, и мы показали хорошие результаты на соревнованиях в паре с 14-летней Эвейкенинг».

    «Транспортировка скаковых лошадей отличается от перевозки других животных, поскольку здесь мы имеем дело с животными, чьи спортивные достижения напрямую зависят от комфортного перелета. Мы гордимся тем, что все больше заказчиков обращаются к нам с подобными запросами. Наша команда специалистов «abc care», имея четко прописанные и работающие операционные процессы, гарантировала безопасный перелет уникальных спортсменок, что частично повлияло на хорошие результаты во время соревнований», – отметил заместитель генерального директора по высокостоимостным грузам AirBridgeCargo Федор Новиков.

    Внедрение специализированного продукта «abc care» позволило АВС грамотно выстроить все процессы и увеличить долю по перевозкам скаковых лошадей.


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