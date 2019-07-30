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«Витязь» заработал в УПК
30.07.2019

«Витязь» заработал в УПК

    • ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга введен в эксплуатацию новый портальный кран «Витязь» грузоподъемностью до 63 тонн. В свою первую смену он перегрузил 4,9 тыс. тонн энергетического угля, сообщили SeaNews в компании.

    «Витязь» – самый мощный и технологичный из кранов УПК. Его техническая производительность в грейферном режиме при перевалке энергетического угля составляет до 1 000 тонн в час. При этом он экономичен за счет системы рекуперации электроэнергии, которая перераспределяет её на другие механизмы или возвращает в электросеть.

    Система контроля и регистрации текущих параметров крана обеспечивает безопасность при выполнении работ и позволяет крановщику оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Ходовые тележки агрегата оборудованы датчиками противостолкновения с другими объектами, находящимися на крановых рельсах. Также есть дополнительные системы звуковых и световых сигналов. На портале крана установлены камеры видеорегистратора, видеокамера есть и на стреле – она помогает крановщику контролировать груз через телевизионный монитор в кабине. Вместе с панорамной кабиной такая электронная система визуализации обеспечивает обзор 360 градусов.

    Кран приобретен в рамках реализации проекта по увеличению производственной мощности УПК до 8 млн тонн, которая помимо обновления техники включает в себя усовершенствование инженерной системы терминала, развитие железнодорожной инфраструктуры с увеличением фронта выгрузки вагонов, строительство новых экологических объектов, усовершенствование системы пылеподавления.

    Кроме «Витязя» в парке УПК имеются четыре крана «Аист» и пять кранов «Сокол» грузоподъёмностью 32 тонны каждый. Кроме кранового оборудования ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» оснащен 49 машинами портовой механизации – это погрузчики, манипуляторы, мобильная установка пылеподавления и конвейеры, а также универсальным навесным и экологическим оборудованием.


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