TEU и деньги OOCL

OOCL опубликовала неаудированные финансовые и операционные показатели за второй квартал и полугодие 2019 года.

По итогам второго квартала объем перевозок объем перевозок увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,8 млн TEU.

Наиболее существенный рост произошел на трансатлантическом трейде: на 16,3% до 124,3 тыс. TEU. Перевозки на трейде Азия – Европа увеличились на 9% и составили 366,5 тыс. TEU, на внутриазиатском-австралийском направлении – на 4,3% до 776,2 тыс. TEU. На транстихоокеанском трейде объем перевозок упал, но незначительно – на 0,6% до 502,5 тыс. TEU.

Провозная способность увеличилась в сравнении со вторым кварталом 2018 года на 6,4%. Загрузка судов незначительно упала – на 1,4%. Средняя выручка с одного TEU увеличилась на 2,4%.

Суммарная выручка за второй квартал выросла на 7,1% до 1,56 млрд долларов. При этом выручка на трансатлантическом трейде выросла на 23,9 % до 154 млн долларов, на транстихоокеанском трейде – на 6% до 622 млн долларов, внутриазиатском-австралийском направлении – на 7,5% до 481,5 млн долларов. На трейде Азия – Европа рост небольшой – 1,9% до 308 млн долларов.

По итогам первого полугодия 2019 года объем перевозок увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,37 млн TEU. В том числе выросли объемы на трансатлантическом трейде – на 15% до 240 тыс. TEU, на трейде Азия – Европа – 8,5% до 691 тыс. TEU. На транстихоокеанском трейде снижение на 2% до 943 тыс. TEU. На внутриазиатском-австралийском направлении незначительный рост – на 2,6% до 1,498 млн TEU.

Суммарная выручка за первые шесть месяцев этого года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 3 млрд долларов. Рост произошел по всем направлениям, в том числе на транстихоокеанском трейде – на 5,8% (1,18 млрд долларов), Азия – Европа – на 5% (613 млн долларов), на трансатлантическом трейде – на 20% (295 млн долларов), на внутриазиатском-австралийском трейде – на 4,7% (938 млн долларов).