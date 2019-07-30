Терминал по перевалке минеральных удобрений построят в Ленобласти

Компания «Ультрамар» построит в Кингисеппском районе современный высокотехнологичный логистический хаб для перевалки минеральных удобрений отечественных производителей, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Планируемый объем инвестиций в проект составит 16 млрд рублей. На первом этапе, который завершится в середине 2020 года, будут созданы мощности по перевалке 5 млн тонн грузов в год, на втором этапе – к 2022 году – перевалка грузов увеличится до 12 млн тонн в год.

Проект получил положительную оценку межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области. Общая площадь комплекса, включая объекты железнодорожной инфраструктуры, складские территории и магистральные продуктопроводы, а также создаваемые на морской акватории объекты инфраструктуры морского порта составит более 200 га.

Распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом промышленно-логистического парка компании «Ультрамар» подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В соответствии с областным законом, этот статус дает право инвестору арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов. Для размещения нового проекта подобраны семь земельных участков в Вистинском сельском поселении общей площадью более 155 га

Соглашение о сотрудничестве региона и инвестора при реализации проекта было подписано в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.