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Терминал по перевалке минеральных удобрений построят в Ленобласти
30.07.2019

Терминал по перевалке минеральных удобрений построят в Ленобласти

    • Компания «Ультрамар» построит в Кингисеппском районе современный высокотехнологичный логистический хаб для перевалки минеральных удобрений отечественных производителей, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

    Планируемый объем инвестиций в проект составит 16 млрд рублей. На первом этапе, который завершится в середине 2020 года, будут созданы мощности по перевалке 5 млн тонн грузов в год, на втором этапе – к 2022 году – перевалка грузов увеличится до 12 млн тонн в год. 

    Проект получил положительную оценку межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области.  Общая площадь комплекса, включая объекты железнодорожной инфраструктуры, складские территории и магистральные продуктопроводы, а также создаваемые на морской акватории объекты инфраструктуры морского порта составит более 200 га. 

    Распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом промышленно-логистического парка компании «Ультрамар» подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В соответствии с областным законом, этот статус дает право инвестору арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов. Для размещения нового проекта подобраны семь земельных участков в Вистинском сельском поселении общей площадью более 155 га

    Соглашение о сотрудничестве региона и инвестора при реализации проекта было подписано в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.


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