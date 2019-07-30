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Samsung Heavy Industries разработал Li-Ion-систему
30.07.2019

Samsung Heavy Industries разработал Li-Ion-систему

    • Samsung Heavy Industries (SHI) совместно с Wartsila разработали литий-ионную аккумуляторную систему для судов. Разработка уже получила сертификат классификационного общества DVL-GL, сообщает Yonhap со ссылкой на SHI.

    Литий-ионная аккумуляторная система, разработанная SHI, можетиспользоваться в качестве бесперебойного питания для любых видов судов. Она позволяют не только снизить расходы на топливо, уменьшить экологические риски, но и увеличить эффективность судна. По информации SHI, система Li-Ion прошла все испытания  и соответствует всем требованиям безопасности. В компании рассчитывают, что литий-ионная аккумуляторная система заменит сами по себе дорогостоящие литий-ионные батареи. 

    В настоящее время SHI и Wartsila разрабатывают систему накопления и хранения энергии для морских судов.

    Напомним, в начале этого года новосибирский производитель литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» (проектная компания ОАО «Роснано») также получил свидетельство – Российского морского регистра судоходства.


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