Samsung Heavy Industries разработал Li-Ion-систему

Samsung Heavy Industries (SHI) совместно с Wartsila разработали литий-ионную аккумуляторную систему для судов. Разработка уже получила сертификат классификационного общества DVL-GL, сообщает Yonhap со ссылкой на SHI.

Литий-ионная аккумуляторная система, разработанная SHI, можетиспользоваться в качестве бесперебойного питания для любых видов судов. Она позволяют не только снизить расходы на топливо, уменьшить экологические риски, но и увеличить эффективность судна. По информации SHI, система Li-Ion прошла все испытания и соответствует всем требованиям безопасности. В компании рассчитывают, что литий-ионная аккумуляторная система заменит сами по себе дорогостоящие литий-ионные батареи.

В настоящее время SHI и Wartsila разрабатывают систему накопления и хранения энергии для морских судов.

Напомним, в начале этого года новосибирский производитель литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» (проектная компания ОАО «Роснано») также получил свидетельство – Российского морского регистра судоходства.