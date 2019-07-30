«Астон» купил «Торговый порт»

Азово-Донская компания, входящая в ГК Астон, завершила сделку по приобретению 100 процентной доли ООО «Торговый порт».

Активы «Торгового порта» включают в себя земельные участки в промышленной зоне «Заречная» площадью более 38 тыс. квадратных метров и два причала общей длиной свыше 275 метров, сообщает пресс-служба ГК Астон.

По данным группы компаний, новый актив позволит уже в текущем сельскохозяйственном сезоне увеличить отгрузку зерновых культур не менее, чем на 120 – 150 тыс. тонн в месяц, а в дальнейшем, после проектирования и строительства элеваторного комплекса, компания будет иметь возможность производить отгрузку зерновых в объеме не менее 4,5 млн тонн в год из морского порта Ростов-на-Дону.

ГК «Астон – крупный производитель продуктов питания (растительные масла, спецжиры) и ингредиентов для пищевой промышленности (крахмал и крахмальная патока), также занимается экспортом сельхозпродукции и растительного масла. Бенефициаром является создатель общества Вадим Викулов. Компания эксплуатирует перевалочный терминал в промзоне «Заречная» с 1997 года. По данным SeaNews, за январь-июнь порт АО «Астон» обработал 928,3 тыс. тонн, что на 27,5% ниже аналогичного уровня прошлого года. В том числе объем перевалки зерновых -719,8 тыс. тонн (-22,5%), наливных пищевых грузов – 178,1 тыс. тонн (-40,4%).