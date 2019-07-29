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Уникальные дноуглубительные суда отправились на трассу СМП
29.07.2019

Уникальные дноуглубительные суда отправились на трассу СМП

    • На причале №15 Мурманского морского торгового порта ошвартовались уникальные суда –  земснаряды «Протей» и «Оптимус». Они относятся к особому типу технического флота и предназначены для производства дноуглубительных работ, а также добычи нерудных строительных материалов, сообщает пресс-служба ММТП.

    Одноковшовый штанговый земснаряд «Протей» представляет собой экскаватор, установленный на самоподъемной платформе с тремя 30-метровыми сваями, а «Оптимус» – это судно, которое своим принципом работы напоминает пылесос. Такой самоотвозный земснаряд обычно используется для выемки рыхлых и мягких материалов, таких как песок, гравий, ил или глина.

    Дноуглубительный флот совершил временную стоянку в АО «ММТП» для замены оборудования и уже отправился для участия в работах на трассе Северного морского пути. «В свою очередь Мурманский морской торговый подтвердил свою готовность к быстрой и эффективной обработке судов, задействованных на работе в Арктической зоне РФ», – говорится в сообщении компании.

    Фото: Мурманский морской торговый порт

     


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