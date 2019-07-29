Порт Таллин установит автоматическую систему вакуумной швартовки

Порт Таллин подписал контракт с морскими инжиниринговыми компаниями Trelleborg и Cavotec на установку автоматической системы вакуумной швартовки на нескольких пассажирских причалах Old City Harbour.

По словам руководителя дивизиона по развитию инфраструктуры порта Таллин Петера Ныгу, такая система позволит увеличить скорость операций с наименьшим использованием труда человека. Кроме того, такая технология швартовки более безопасная сточки зрения экологии.

«Технология автоматической вакуумной швартовки используется порядка 25 лет и хорошо себя зарекомендовала, – сказал он. – Вот почему мы выбрали именно эту технологию, а не систему автоматической магнитной швартовки: влияние электромагнитных волн на электронику судов и окружающую среду еще до конца не изучено».

Новая система будет установлена до конца 2020 года: каждый причал будет оснащен шестью вакуумными захватами – своеобразными присосками, которые будут удерживать судно во время швартовых операций. Весной будущего года автоматическую вакуумную швартовку испробует первое судно – круизник Viking XPRS, принадлежащий Viking Line.

В пресс-релизе порта Таллин отмечается, что установку системы софинансирует Евросоюз в рамках проекта TWIN-PORT 3 – паромных операторов ((Tallink, Viking Line и Eckerö Line), портов Таллин и Хельсинки, в котором такая система уже действует, и города Хельсинки. Инвестиции порта Таллин в проект составляет 1,8 млн евро. Бюджет всего проекта на пять лет (2018-2023 годы) составляет 61,2 млн евро.

Видео: Cavotec Group