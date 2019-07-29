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Отмена рейсов OOCL
29.07.2019

Отмена рейсов OOCL

    • OOCL объявил об отмене рейсов в связи с ожидаемым сезонно низким спросом на трейде Азия – Европа.

    Азия – Северная Европа

    Отменяется рейс на сервисе  Loop 4 с отправлением из Тяньцзиня на 33 неделе 15 августа и из Саутгемптона – на 38 неделе 22 сентября.

    Азия – Западное Средиземноморье

    Отменяется рейс на сервисе WM1 с отправлением из Циндао на 33 неделе 12 августа и из Специи – на 37 неделе 13 сентября.

    Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море

    Отменяются рейсы EM2 с отправлением из Циндао на 35 неделе 29 августа и на 39 неделе 24 сентября, а также с выходом из Ашдода – на 39 неделе 24 сентября и на 41 неделе 8 октября.


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