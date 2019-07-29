Отмена рейсов OOCL

OOCL объявил об отмене рейсов в связи с ожидаемым сезонно низким спросом на трейде Азия – Европа.

Азия – Северная Европа

Отменяется рейс на сервисе Loop 4 с отправлением из Тяньцзиня на 33 неделе 15 августа и из Саутгемптона – на 38 неделе 22 сентября.

Азия – Западное Средиземноморье

Отменяется рейс на сервисе WM1 с отправлением из Циндао на 33 неделе 12 августа и из Специи – на 37 неделе 13 сентября.

Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море

Отменяются рейсы EM2 с отправлением из Циндао на 35 неделе 29 августа и на 39 неделе 24 сентября, а также с выходом из Ашдода – на 39 неделе 24 сентября и на 41 неделе 8 октября.