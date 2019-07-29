Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2019

На 30 неделе года ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли. Снижение ставок отмечено на американском направлении, а также из Китая на Персидский залив.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись по сравнению с 29 неделей на 12,2%, ставки на порты Средиземноморья увеличились на 3,3%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе опустились на 6,9%, на порты восточного побережья – на 3,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на 2,4%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 13,1%. Спотовые ставки на Южную Америку повысились на 4,8% к уровню 29 недели.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии на прошлой неделе остались без изменений. Спотовые ставки на Сингапур сократились на 2,5%, на Южную Корею – на 6,4%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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