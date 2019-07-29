«Горячая линия» СЗТУ продолжает работать

По вопросам обязательного предварительного информирования на водном транспорте

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом» с 1 июля 2019 года представление предварительной информации о товарах, перевозимых водным транспортом, стало обязательным.

С 1 июля 2019 года в СЗТУ для участников внешнеэкономической деятельности была открыта «горячая линия» по вопросам обязательного предварительного информирования о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом. С начала ее работы специалистам СЗТУ и таможен поступило большое количество обращений от морских перевозчиков и иных заинтересованных лиц.

Как показала практика, у участников морских перевозок продолжают возникать вопросы о порядке и особенностях представления предварительной информации, в том числе для целей ускорения совершения таможенных операций.

В связи с этим принято решение о продлении работы «горячей линии» по представлению предварительной информации на водном транспорте, сообщили SeaNews в СЗТУ.

Список должностных лиц «горячей линии» по предварительному информированию о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом – в прикрепленном файле.

gorjachaja-linija.doc