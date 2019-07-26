Совместный сервис FESCO и «РЖД Логистики» из Кореи в Европу

FESCO совместно с АО «РЖД Логистика»в рамках развития сервиса ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge расширяют его географию на отправки из Республики Корея в Европу.

Первый контейнер был отправлен из Пусана 25 июня, откуда по морю сервисом FESCO Korea Express доставлен во «Владивостокский морской торговый порт», говорится в совместном заявлении компаний. Далее «РЖД Логистика» организовала его доставку по железной дороге на станцию Брест, затем после перегрузки на подвижной состав колеи 1435 мм контейнер перевезен на железнодорожную станцию Бжег-Дольны (Польша). До склада клиента во Вроцлаве (Польша) груз доставлялся автотранспортом. Общее транзитное время оставило 21 день, что вдвое быстрее, чем при перевозке морем через Суэцкий канал.

В рамках совместного транзитного продукта FESCO обеспечивает морскую и автодоставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, а «РЖД Логистика» отвечает за организацию перевозки по железной дороге. Из Республики Корея в страны Европы будут доставляться грузы различной номенклатуры, в том числе автокомплектующие и техника.

«Европа – один из крупнейших потребительских рынков в мире, кроме того здесь расположено большое количество производств товаров с высокой добавленной стоимостью, компоненты и комплектующие для которых поставляются из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для них скорость доставки имеет большое значение, а с учетом особенностей логистики именно маршрут через Дальний Восток – один из самых перспективных с точки зрения возможностей экономии времени и обеспечения ритмичности поставок», – отметил президент FESCO Александр Исурин. «Тестовая отправка в рамках реализуемого с FESCO сервиса Trans-Siberian LandBridge из Японии в Европу уже продемонстрировала перспективность маршрута через ВМТП и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Грузоотправители убедились в безопасности и качестве таких перевозок, а главное – увидели существенную экономию времени доставки по железной дороге в сравнении с перевозками по deep sea. Теперь воспользоваться новым сервисом мы предлагаем и клиентам из Республики Корея, которые также смогут оценить его экономическую эффективность. Ведь чем больше грузов будут перевозиться с помощью Trans-Siberian LandBridge, тем доступнее он будет для грузоотправителей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – сказал генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

В конце мая этого года компании запустили совместный сервис Trans-Siberian LandBridge, тогда же состоялась отправка тестового контейнера из японского порта Иокогама в польский город Вроцлав. На основе тестовых перевозок стороны отработали технологию транспортировки с тем, чтобы сделать сервис перевозки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу через Дальний Восток и Транссиб доступным для клиентов уже в этом году.