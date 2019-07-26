NYK разработал платежную систему для моряков

Nippon Yusen Kaisha (NYK) в сотрудничестве с филиппинской Transnational Diversified Group запускают платежную систему для своих моряков – MarCoPay. Она предназначена, в основном, для тех сотрудников компании, которые находится за пределами Японии. Воспользоваться ею можно для совершения денежных операций, в том числе для получения зарплаты, снятия наличных в любом банкомате мира, переводов, покупок и оплаты каких-либо услуг.

NYK планирует предложить платежную платформу MarCoPay судовладельцам и операторам судов по всему миру.