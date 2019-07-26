Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
NYK разработал платежную систему для моряков
26.07.2019

NYK разработал платежную систему для моряков

    • Nippon Yusen Kaisha (NYK) в сотрудничестве с филиппинской Transnational Diversified Group запускают платежную систему для своих моряков – MarCoPay. Она предназначена, в основном, для тех сотрудников компании, которые находится за пределами Японии. Воспользоваться ею можно для совершения денежных операций, в том числе для получения зарплаты, снятия наличных в любом банкомате мира, переводов, покупок и оплаты каких-либо услуг.

    NYK планирует предложить платежную платформу MarCoPay судовладельцам и операторам судов по всему миру.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.02.2019
    Itella протестировала электронную накладную
    Itella в России провела тестовый обмен транспортными накладными (ЭТрН) в сервисе Synerdocs. Как рассказали SeaNews в компании, первый […]
    ТехнологииЭлектронный документооборот
    0
    14.05.2019
    Устрицы и пиво на автономном судне
    Из Великобритании в Бельгию и обратно
    Автономные судаБельгияВеликобританияТехнологии
    0
    18.04.2019
    В плоскости бумажных историй
    30% времени транзита контейнерного поезда тратится на погранпереходы. Об этом сказал генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев в […]
    ПогранпереходыТехнологииТрансКонтейнер
    1
    14.05.2019
    Водородные суда разработает Hyundai Motor
    Корейский производитель автомобилей Hyundai Motor разработает систему водородных топливных элементов для малых судов. Подобную системы компания уже применяет […]
    Hyundai MotorТехнологии
    0
    17.07.2019
    Плавательный дрон протестировали в порту Амстердам
    В порту Амстердам протестировали плавающий беспилотник «Telemetron». Испытания морского дрона прошли на прошлой неделе. Для этого в порт […]
    АмстердамБеспилотникТехнологииЭксперимент
    0
    18.03.2019
    Wilhelmsen и Airbus запустили дрон
    Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на […]
    WilhelmsenБеспилотникТехнологииЭкспресс-доставка
    1
    29.05.2019
    CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens
    CMA CGM и MSC объявили, что присоединятся к TradeLens – совместному блокчейн-проекту Maersk и IBM. Объединение на единой […]
    CMA CGMITMaerskMSC
    0
    20.03.2019
    Цифровизация в жд перевозках
    О меморандуме между Россией и Австрией
    АвстрияЖелезная дорогаМеморандумРоссия
    0
    23.05.2019
    Автономный и на электрическом ходу
    DB Schenker опубликовал видео первого беспилотного грузовика T-Pod полностью на электрическом ходу. Инновационное транспортное средство вывели на трассу […]
    DB Schenker АвтотранспортБеспилотникВидео
    0
    06.02.2019
    Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии
    0
    02.07.2019
    Четыре контейнера одним лифтом
    BLOK Container Systems показал, как работает разработанный компанией адаптер, позволяющий одним спредером поднимать четыре контейнера. Правда, работать таким […]
    ВидеоКонтейнерыПогрузкаТехнологии
    0
    11.06.2019
    “K” Line под кайтом
    “K” Line установит на один из своих крупнотоннажных балкеров Seawing – автоматическую систему в форме кайта, использующую энергию […]
    K LineИнновацииТехнологии
    1





    • Госрегулирование Показать всё
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.07.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    24.07.2019 Контейнерооборот Украины
    24.07.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    23.07.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    22.07.2019 «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили контейнерный поезд
    22.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД