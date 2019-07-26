Новый логистический хаб построят в Бельгии

Турецкая логистическая компания Ekol Logistics и бельгийская экспедиторская Transuniverse Forwarding построят логистический центр площадью 40 га в бельгийском порту Гент, который является частью порта North Sea Port.

Как сообщает пресс-служба North Sea Port, планируется построить кросс-докинговую площадку в 10 га, 20 га займет железнодорожный терминал. Еще на 10 га разместится ро-ро терминал. Таким образом, «компания намерена значительно увеличить свой потенциал и создать мультимодальный хаб для грузопотоков между Средиземноморьем, Восточной Европой и Северо-Западной Европой. Длина терминала составит 300 м, ширина – 60 м, количество погрузочно/разгрузочных платформ – 140. Планируется. Что терминал начнет работу в конце 2021 года.

Ро-ро терминал появится в логистической зоне Kluizendok порта Гент. По информации North Sea Port, им будет оперировать третья сторона, чье имя не пока не раскрывается.

Ожидается, что через жд терминал еженедельно будут отправляться 20 составов, а общий его грузооборот составит 2 млн тонн в год.