Новороссийск снижает темпы, Приморск наращивает

За январь-май 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составил 59,8 млн тонн.

При этом Новороссийские активы группы за три квартала этого года обработали 34,7 млн тонн, что на 4% меньше показателя прошлого (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Нарастил грузооборот по итогам 5 месяцев Приморск – на 8% до 24,5 млн тонн. Балтийск (БСК) увеличил грузооборот и в TEU (+49,8%), и в тоннах (+31,8%).

По итогам отчетного периода этого года перевалка налива выросла на 8,2% и составил 45,9 млн тонн. Совокупный оборот нефти в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийск увеличился – на 11,8%, до 30,3 млн тонн. При этом, объем перевалки нефти в Новороссийске вырос – на 10,9% (до 12,2 млн тонн), отгрузки в Приморске – на 12,4% (до 18,1 млн тонн). Оборот нефтепродуктов группы за отчетный период вырос на 2,4%, до 15,2 млн тонн. В том числе через Приморский торговый порт было отгружено 6,4 млн тонн (-2,8%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 8,8 млн тонн (+6,5%).

Перевалка навалочных грузов по итогам января–мая 2019 года относительно аналогичного уровня прошлого года существенно упала – на 34% и составила 5 млн тонн. Снижение произошло в основном за счет уменьшения объемов обработки зерна. Темпа отгрузок зерна через терминалы группы падают – по итогам 5 месяцев этого года отмечается отрицательная динамика – минус 51,6% к аналогичному периоду 2018 года, всего было перевалено 2,6 млн тонн.

Также отрицательный результат наблюдается в обработке угля – минус 14,2% (до 562 тыс. тонн) и прочих рудных грузов – минус 45,7% (до 90 тыс. тонн). Объем обработки железорудного сырья по сравнению с показателем 5 месяцев прошлого года вырос на 20,6% (до 1,3 млн тонн), сахара – на 76,3% (до 194 тыс. тонн) и химических грузов – на 60,2% (до 258 тыс. тонн).

Объем перевалки генеральных грузов по итогам 5 месяцев 2019 года составил порядка 6 млн тонн. Это на 4,4 % ниже аналогичного уровня прошлого года. При этом по всем грузам данного сегмента отмечается отрицательная динамика. Перевалка черных металлов и цветных металлов за январь-май этого года упала на 1,5% (до 5,5 млн тонн) и 17,8% (до 354 тыс. тонн) соответственно. Обработка лесных грузов по сравнению с показателем 5 месяцев прошлого года снизилась на 4,6% (до 126 тыс. тонн). Оборот скоропорта снизился на 78,4% до 31 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.