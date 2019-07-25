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СКК «Звезда» построит три танкера-продуктовоза на СПГ
25.07.2019

СКК «Звезда» построит три танкера-продуктовоза на СПГ

    • 23 июля совет директоров ПАО «Совкомфлот» одобрил сделки с ССК «Звезда» и дочерней компанией АО «ВЭБ-лизинг» по размещению заказов на строительство трех танкеров-продуктовозов типоразмера MR нового поколения, использующих газомоторное (СПГ) топливо в качестве основного. Суда будут отфрахтованы дочерней компании ПАО «НОВАТЭК» на основании двадцатилетних тайм-чартерных соглашений, сообщает пресс-служба «Совкомфлота».

    «Мы признательны акционерам ПАО «Совкомфлот» и нашим партнерам – ПАО «Новатэк», ВЭБ.РФ – за поддержку экологической инициативы СКФ, предусматривающей последовательный перевод крупнотоннажного танкерного флота на использование более безопасного для окружающей среды газомоторного (СПГ) топлива. Внедрение «зеленых» технологий в морскую транспортировку энергоносителей одна из приоритетных задач, предусмотренная Стратегией развития нашего предприятия на период до 2025 года. Компания успешно эксплуатирует серию первых в мире Еще пять судов «зеленой» серии СКФ должны быть построены на ССК «Звезда» и приняты в эксплуатацию в 2022-2023 годах»», – отметил генеральный директор, председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

    «Уже в 2022 году наша компания должна принять в эксплуатацию первые в мире танкеры-продуктовозы на СПГ-топливе, построенные в РФ. Мы приветствуем локализацию в России новых технологий гражданского судостроения, предусматривающих производство современных объектов морской техники, эксплуатация которых позволит уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду. Уверен, что серийное строительство на мощностях ССК «Звезда» крупнотоннажных судов нового поколения, использующих газомоторное топливо, будет способствовать укреплению лидерства и повышению конкурентоспособности российских судоходных компаний на мировом рынке», – сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» — главный инженер Игорь Тонковидов.


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