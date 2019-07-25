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Продуктовый импорт
25.07.2019

Продуктовый импорт

    • По итогам января-мая 2019 года ввоз мяса и молочной продукции на территорию России вырос.

    Так, по данным федеральной таможенной службы, за отчетный период этого года  в Россию было завезено 168,3 тыс. тонн мяса свежего и мороженого – на 2 раза больше, чем годом ранее. В то же время рыбы импортировали на 2,3% меньше, чем за январь-май прошлого года, объем ее составил 170,5 тыс. тонн. Свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период было завезено на 10,4% больше, чем годом ранее – до 91,5 тыс. тонн

    Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 16,9%, однако объем их небольшой — 5,9 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам 5 месяцев 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 23,7%, составив 77,7 тыс. тонн. Увеличился импорт сыра и творога – на 6,2% (до 107,4 тыс. тонн), сливочного масло – на 81,3% (до 48,4 тыс. тонн).

    Импорт пальмового масла  за период с января по май 2019 года сократился, но не намного – на 0,5% (до 409,9 тыс. тонн), растительного масла – на 90,5% (до 1,3 тыс. тонн).

    Импорт фруктов, кроме цитрусовых, в Россию за отчетный период упал. Поставки цитрусовых в январе-мае составили 805,9 тыс. тонн (+ 6,1%),  бананов – 717,4 тыс. тонн (-1,7%) и яблок – 523,1 тыс. тонн (-11%).

    По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца увеличились на 33,3% и составили 2,8 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара существенно вырос  – на 50,9%  до 173,7 тыс. тонн.

    Отметим, что в мае по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снижение наблюдается в поставках пальмового масла (-37,4% до 48,3 тыс. тонн), яблок (-17,6% до 89,8 тыс. тонн), бананов (-11,3% до 137,1 тыс. тонн), цитрусовых (-32,5% до 54,7 тыс. тонн), мяса свежего и мороженого (-3,2% до 32,8 тыс. тонн), молока и сгущенных сливок (- 6,9% до 10,8 тыс. тонн), растительного масла (-95% до 0,1 тыс. тонн). 

    По сравнению с апрелем 2019  года практически по всем исследуемым продуктам питания отмечено снижение поставок.

    Существенный рост произошел в поставках белого сахара – в 3,4 раза (до 68,7 тыс. тонн) и свежего и мороженого мяса птицы – в 2,1 раза (до 21,1 тыс. тонн).

    По итогам 5 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 14,6% (до 92,5 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 10,9% (до 63,9 тыс. тонн).

    В мае кофе было ввезено 19 тыс. тонн – на 18% больше аналогичного уровня прошлого года и на 0,5% больше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 12,1 тыс. тонн – на 19,3% меньше мая прошлого года и на25,3% меньше апреля этого года.


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