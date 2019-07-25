Перевозка негабарита на самое длинное расстояние в Казахстане

Компания ALE поделилась видео зимней транспортировки негабарита в Казахстане. Эта перевозка уникальна тем, что груз везли при экстремально низких температурах и на расстояние 3,4 тыс.км – из порта Баутино до металлургического завода в Темиртау, что является рекордом для Казахстана. Что именно везли, видимо, секрет. Известно лишь, что это были пять частей, длина каждой составлял 42 м, вес – до 150 тонн.

На пути следования – порядка 100 мостов, которые нужно до транспортировки обследовать, укрепить или вообще найти нестандартной решение, чтобы его успешно пересечь. Как это было, смотрите видео.

Видео: ALE