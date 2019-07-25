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Перевозка негабарита на самое длинное расстояние в Казахстане
25.07.2019

Перевозка негабарита на самое длинное расстояние в Казахстане

    • Компания ALE поделилась видео зимней транспортировки негабарита в Казахстане. Эта перевозка уникальна тем, что груз везли при экстремально низких температурах и на расстояние 3,4 тыс.км – из порта Баутино до металлургического завода в Темиртау, что является рекордом для Казахстана. Что именно везли, видимо, секрет. Известно лишь, что это были пять частей, длина каждой составлял 42 м, вес – до 150 тонн.

    На пути следования – порядка 100 мостов, которые нужно до транспортировки обследовать, укрепить или вообще найти нестандартной решение, чтобы его успешно пересечь. Как это было, смотрите видео.

    Видео: ALE


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