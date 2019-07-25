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Hyundai Heavy Industries ждет одобрения от Китая
25.07.2019

Hyundai Heavy Industries ждет одобрения от Китая

    • В начале июля Hyundai Heavy Industries (HHI) подал заявление о согласовании сделки по слиянию с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в Государственное управление по урегулированию рынка Китая. Рассмотрение документов займет до 120 дней, сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на представителя дочерней компании HHI – Korea Shipbuilding and Offshore Engineering (KSOE). HHI рассчитывает получить одобрение от китайских антимонопольных органов на фоне возможного слияния китайский судостроительных компаний – China State Shipping Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).

    Сделку по слиянию также должны одобрить Корейская комиссия по справедливой торговле, Евросоюз, Япония и Казахстан.

    Напомним, официальный контракт о приобретении DSME был подписан в марте этого года.


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