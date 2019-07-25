DP World построит контейнерный терминал в Индонезии

DP World достиг предварительной договоренности с индонезийским конгломератом Maspion Group о строительстве контейнерного терминала и индустриального логистического парка в восточной части острова Ява. Стоимость проектов оценивается в 1,2 млрд долларов. Это первое совместное предприятие в индонезийском транспортном секторе, предусматривающем частное и государственное партнерство, в частности с государственным портовым оператором Pelindo 3.

Площадь логистического парка составит 360 га, пропускная способность контейнерного терминала – 3 млн TEU. В целях уменьшения количества выбросов операции будут осуществляться с помощью электроэнергии. Ожидается, что строительство начнется уже в этом году. Коммерческие операции запланированы на первую половину 2022 года.

В пресс-релизе DP World отмечается, концепция проектов заключается в поддержке инфраструктуры Явы в рамках программы президента Индонезии по ускорению экономического роста.