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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
24.07.2019

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    • По итогам 6 месяцев этого года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни составил 18,9 млрд долларов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным Балтийской таможни, число оформленных деклараций на товары за отчетный период года достигло 164,4 тыс. (-3,5% к 6 мес. 2018г.), из которых чуть более 149 тыс. – по импорту (-4,4%) и 15,4 тыс. (+6%) – по экспорту.

    Всего за отчетный период года через Балтийскую таможню прошло порядка 9,1 млн тонн грузов – на 19% больше, чем за 6 месяцев 2018 года. В том числе импорт и экспорт вырос по 19% до порядка 6,3 млн тонн и 2,8 млн тонн соответственно.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (28,01%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 6 месяцев вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (41,75%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина, бумага и картон, продукты неорганической химии и целлюлоза.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ в январе-июне 2019 года стали Китай, Эквадор, Германия, Республика Корея и Марокко.

     Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Турции (28,71%). На втором и третьем месте – Китай и Египет соответственно.


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