«Maersk Honam» возвращается в строй после пожара

Спустя 17 месяцев после пожара контейнеровоз «Maersk Honam» возвращается в строй, но под другим именем. Судно переименовали в «Maersk Halifax».

Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на Alphaliner, контейнеровоз восстановлен на верфи Hyundai Heavy Industries. Предполагается, что с 5 августа он будет задействован на сервисе с MSC на трейде Азия – Средиземноморье.

Напомним, пожар на «Maersk Honam», в результате которого погибло пятеро членов экипажа, возник 6 марта 2018 года, когда судно совершало переход в Аравийском море.