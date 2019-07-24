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«Maersk Honam» возвращается в строй после пожара
24.07.2019

«Maersk Honam» возвращается в строй после пожара

    • Спустя 17 месяцев после пожара контейнеровоз «Maersk Honam» возвращается в строй, но под другим именем. Судно переименовали в «Maersk Halifax».

    Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на Alphaliner, контейнеровоз восстановлен на верфи Hyundai Heavy Industries. Предполагается, что с 5 августа он будет задействован на сервисе с MSC на трейде Азия – Средиземноморье.

    Напомним, пожар на «Maersk Honam», в результате которого погибло пятеро членов экипажа, возник 6 марта 2018 года, когда судно совершало переход в Аравийском море.


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