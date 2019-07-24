Как перевозили резервуары для биотоплива

Порт Роттердам поделился видео транспортировки шести резервуаров, которые будут использоваться для хранения биотоплива. Емкости перевозили с завода-производителя в Хейплате (Нидерланды) на терминал HES Botlek Tank Terminal, расположенного в гавани Ботлек.

Перевозка одного такого резервуара заняла полтора часа. Длина каждой емкости составляет 30 м, диаметр – 12 м, вес 110 тонн, общая вместимость всех танков– 20 тыс.куб.м. С этими шестью резервуарами общая вместимость терминала HES Botlek Tank Terminal составит 520 тыс. куб.м, а это, как говорят в порту Роттердам, 140 олимпийских бассейнов.

Видео: Администрация порта Роттердам