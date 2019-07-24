Экспорт и импорт ТНП

В Россию с января по май 2019 года было ввезено 24,8 млн пар кожаной обуви. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви, напротив, снизился на 6,3% — до 602,5 млн долларов.

В мае этого года в Россию было ввезено 2,3 млн пар кожаной обуви – это на 4,2% меньше аналогичного периода прошлого года и на 30,3% ниже уровня предыдущего месяца.

За 5 месяцев 2019 года импорт одежды вырос — ее ввезли на сумму 2,6 млрд долларов, что на 1,8% больше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении увеличился к уровню мая прошлого года на 2,1% , но 4,3% снизился относительно показателя предыдущего месяца – до 452,8 млн долларов.

Хлопчатобумажных тканей за январь-май этого года было импортировано 122,4 млн квадратных метров — на 24,2% больше аналогичного периода 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей также вырос на 1,2%, составив 67,5 млн долларов.

В мае импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 36,1% (-11,4% к апрелю 2019 года), составив 22,2 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в мае составил 13,1 млн долларов, что на 5,6% больше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию, напротив, упала на 6,4%.

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 11,5% — до 40,3 млн квадратных метров. Доходы от экспорта тканей выросли на 0,5% и составили 20,7 млн долларов.

По итогам мая из России х/б тканей было вывезено 6,1 млн квадратных метров (-16% к маю 2018 года и -36,8% к апрелю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей также снизился – минус 16,2% относительно мая 2018 года и минус 31,1% к апрелю 2019 года, составив 3,1 млн долларов.