Без дозаправки на 10 тысяч километров

На Международном рыбопромышленном форуме, который прошел недавно в Петербурге, компания «Аврора логистикс» представила энергоконтейнер для обеспечения рефконтейнеров в пути следования. Как рассказали SeaNews в компании, это собственная разработка.

Энергоконтейнер обеспечивает энергопитанием крупнотоннажные рефрижераторные контейнеры для перевозки, например, рыбы или скоропортящихся продуктов. Он построен специально для перевозок по железной дороге.

«Можно с уверенностью сказать, что энергоконтейнер – это современная замена дизель-генераторному вагону, – рассказал технический директор компании Владимир Иванов – Такой контейнер оснащен двумя дизель-генераторами Caterpillar. по 80 кВт. Контейнер сконструирован таким образом, что он не нуждается в деповском ремонте».

А еще энергоконтейнер оснащен системой дистанционного управления и контроля. По словам В.Иванова, самое длинное плечо, которое преодолевал энергоконтейнер, на маршруте Санкт-Петербург – Благовещенск. А это расстояние более 8,2 тыс. км. А вообще такой контейнер без дозаправки способен преодолеть расстояние до 10 тыс. км.

«В настоящее время в «Аврора логистикс» эксплуатируется по разным направлениям три энергоконтейнера, – отметил В.Иванов. – До конца года планируется увеличить парк компании еще на семь единиц».