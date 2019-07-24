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А.Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»
24.07.2019

А.Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»

    • Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран председателем совета директоров ПАО «Транснефть». За кандидатуру министра проголосовали единогласно, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

    В настоящее время в совет директоров компании входят:

    •  исполнительный директор Nord Stream AG Матиас Варниг;
    • гендиректор АО “УК РФПИ” Кирилл Дмитриев;
    • президент ПАО “Транснефть” Николай Токарев;
    • генеральный директор ООО «ХК «Динамо-Москва» Валерий Шанцев;
    • президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор);
    • Александр Корсик (независимый директор);
    •  председатель совета директоров ПАО “Совкомфлот” Илья Клебанов (независимый директор);
    • генеральный директор ПАО “Группа ЛСР” Максим Соколов.

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