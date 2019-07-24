А.Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран председателем совета директоров ПАО «Транснефть». За кандидатуру министра проголосовали единогласно, сообщает пресс-служба министерства энергетики.
В настоящее время в совет директоров компании входят:
- исполнительный директор Nord Stream AG Матиас Варниг;
- гендиректор АО “УК РФПИ” Кирилл Дмитриев;
- президент ПАО “Транснефть” Николай Токарев;
- генеральный директор ООО «ХК «Динамо-Москва» Валерий Шанцев;
- президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор);
- Александр Корсик (независимый директор);
- председатель совета директоров ПАО “Совкомфлот” Илья Клебанов (независимый директор);
- генеральный директор ПАО “Группа ЛСР” Максим Соколов.