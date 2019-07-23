Рижский порт начал регулярное обслуживание контейнеровозов на СПГ

В Рижский порт трижды в неделю будут заходить два контейнеровоза – Containerships Polar и Containerships Nord, которые полностью работают на СПГ. Планируется, что осенью в Рижский порт будет заходить и третий контейнеровоз на СПГ.

«Таким образом, Рижский порт сделал серьезный шаг к достижению цели, определенной в программе его развития – стать зеленым портом, уменьшив, по возможности, воздействие деятельности порта на окружающую среду», – говорится в официальном заявлении компании.

Кроме того, за счет обслуживания контейнеровозов на СПГ Рижский порт рассчитывает увеличить объем контейнерных грузов. «Новые суда на СПГ, заходящие в Рижский порт, имеют большую вместимость, что позволяет нам обеспечить более стабильный сервис для наших клиентов, а латвийским экспортерам – более успешно планировать цепочки поставок и объемы грузов в направлении Великобритании, стран Бенилюкса, Ирландии, Италии, Испании и Португалии», – отметил руководитель Containerships в Латвии и Эстонии Кристап Яковлев.