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Рижский порт начал регулярное обслуживание контейнеровозов на СПГ
23.07.2019

Рижский порт начал регулярное обслуживание контейнеровозов на СПГ

    • В Рижский порт трижды в неделю будут заходить два контейнеровоза – Containerships Polar и Containerships Nord, которые полностью работают на СПГ. Планируется, что осенью в Рижский порт будет заходить и третий контейнеровоз на СПГ.

    «Таким образом, Рижский порт сделал серьезный шаг к достижению цели, определенной в программе его развития – стать зеленым портом, уменьшив, по возможности, воздействие деятельности порта на окружающую среду», – говорится в официальном заявлении компании.

    Кроме того, за счет обслуживания контейнеровозов на СПГ Рижский порт рассчитывает увеличить объем контейнерных грузов. «Новые суда на СПГ, заходящие в Рижский порт, имеют большую вместимость, что позволяет нам обеспечить более стабильный сервис для наших клиентов, а латвийским экспортерам – более успешно планировать цепочки поставок и объемы грузов в направлении Великобритании, стран Бенилюкса, Ирландии, Италии, Испании и Португалии», – отметил руководитель Containerships в Латвии и Эстонии Кристап Яковлев.


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