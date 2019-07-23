Новый генеральный директор в “Мурманском морском пароходстве”

18 июля по решению совета директоров ПАО «ММП» прекращены полномочия генерального директора Алексея Глазунова. Основание – личное заявление. В этот же день решением совета директоров был образован временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), на должность которого был назначен Анатолий Юрасов. Он приступил к своим обязанностям с 19 июля, сообщили SeaNews в компании.

А. Юрасов окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова, работал в плавсоставе на судах «Мурманского морского пароходства». С 1998 года по 2009 год в разное время занимал руководящие должности в компаниях: ОАО «Лукойл-Арктик-Танкер», ОАО «Севморпуть-капитал», ОАО «Финансовое развитие морского судоходства», в филиале ПАО «Мурманское морское пароходство» в г. Москве.

С 2003 года по 2009 год входил в состав совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство». С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя генерального директора-директора департамента социальной политики ПАО «Мурманское морское пароходство» в Мурманске.