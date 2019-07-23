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НМТП нарастил прибыль по РСБУ
23.07.2019

НМТП нарастил прибыль по РСБУ

    • ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за январь-июнь 2019 года.

    Выручка выросла на 5,6% до 14,566 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 8,6% до 9,7 млрд рублей.

    Себестоимость продаж выросла всего на 0,2% до 4,86 млрд рублей, управленческие расходы снизились на 5,4% до 615,5 млн рублей.

    Прибыль от продаж увеличилась на 9,7% до 9,08 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 34,8 раза до 52,3 млрд рублей.

    Чистая прибыль составила 44,8 млрд рублей – в 30,6 раза больше, чем за первое полугодие 2018 года.


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