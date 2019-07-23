Экспорт цветных металлов

Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-май этого года составил более 1,4 млн тонн – это на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года. Доходы от экспорта алюминия, по данным ФТС РФ, снизились на 0,3% – до порядка 2,5 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за период с января по май текущего года отгрузили 306,1 тыс. тонн. По сравнению с 5 месяцами прошлого года экспорт их увеличился на 6,2%. В денежном выражении экспорт меди, напротив, упал – на 4,2% до 1,9 млрд долларов.

Экспорт необработанного никеля сохранился на уровне января-мая прошлого года и составил 57,7 тыс. тонн. При этом доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде уменьшились на 10,1% до 707,4 млн долларов.

В мае необработанного алюминия было вывезено 257 тыс. тонн – минус 38,8% к показателю мая 2018 года и минус 35,1% к уровню апреля 2019 года. Доходы от экспорта алюминия упали относительно уровня мая прошлого года на 42,6% и относительно показателя предыдущего месяца на 39,1% – до 431,3 млн долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам мая составил 36,6 тыс. тонн (-42,9% к маю 2018 и -49,9% к апрелю 2019).В стоимостном выражении их экспорт сократился к маю 2018 года – на 47,8% и к апрелю 2019 года на 51,4% – до 224,3 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 8,1 тыс. тонн(-38,2% к маю 2018 и -55,7% к апрелю 2019). В денежном выражении их экспорт также снизился по сравнению с маем прошлого года на 48,5% (-58,5% к апрелю 2019) до 97 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в мае 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,775 тыс. долларов за тонну – (-22,5% к маю 2018 и -4% к апрелю 2019), меди – 6,028 тыс. долларов за тонну (-11,6% к маю 2018 и -6,5% к апрелю 2019), никеля – 11,998 тыс. долларов за тонну (-16,4% к маю 2018 и -6,2% к апрелю 2019).