Hyundai Heavy Industries подает в суд на профсоюз

Hyundai Heavy Industries (HHI) на этой неделе намерен подать иск в суд на профсоюз с требованием возместить убытки, которые понесла компания в результате забастовок сотрудников. Забастовки, которые были организованы в мае и июне этого года профсоюзом и сотрудниками верфей HHI и DSME, компания считает незаконными. Они были направлены против слияния этих двух компаний в связи с предполагаемым сокращением.

«Сотрудники в течение пяти дней саботировали собрание акционеров, которые должны были голосовать за реструктуризацию компаний, в Ульсане, разгромили оборудование», – сообщает Splash 24/7 со ссылкой на HHI.

По расчетам HHI, убытки компании от забастовок составил 680 тыс. долларов. Компания намерена требовать от суда наложения ареста на активы профсоюза на сумму 250 тыс. долларов, чтобы хоть как-то возместить убытки.