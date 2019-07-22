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«ТрансКонтейнер» и Maersk запустили контейнерный поезд
22.07.2019

«ТрансКонтейнер» и Maersk запустили контейнерный поезд

    • ПАО «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили пилотный контейнерный поезд между китайским Далянем и станцией Воротынск в Калужской области

    Первый поезд в составе 50 х 40-футовых контейнеров с грузом автокомплектующих был отправлен из китайского Даляня и 18 июля успешно прибыл на станцию Воротынск в Калужской области. Совместный проект ПАО «ТрансКонтейнер» и Maersk позволит значительно расширить возможности контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали между Северо-Восточным Китаем и центральным регионом России.

    По информации пресс-службы «Трансконтейнера», Maersk впервые предложил своим клиентам сквозную перевозку из Китая в европейскую часть России в составе контейнерного поезда.

    «Сотрудничество с Maersk является примером современной интегрированной логистической услуги, удовлетворяющей запросы клиентов в высокой скорости и надежности перевозок. Обладая крупнейшим на территории СНГ парком фитинговых платформ и  развитой терминальной сетью,  «ТрансКонтейнер» активно расширяет географию своего бизнеса. Практика организации железнодорожных поставок автокомплектующих из стран Азии по территории России уже доказала их эффективность, высокую скорость и безопасность», – заявил генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев.

    «Мы уверены, что данный маршрут перевозки между Северо-Восточным Китаем и центральной Россией, который мы развиваем в партнерстве с компанией «ТрансКонтейнер», сможет обеспечить нашим российским и зарубежным клиентам устойчивое транзитное время и высокий уровень сервиса, – сказал Жолт Катона, генеральный директор Maersk Eastern Europe.  – Новый поезд предлагает отличную альтернативу для грузовладельцев, которые заинтересованы в ускоренной доставке, и сможет органично дополнить линейку сервисов Maersk, как глобального интегратора контейнерных перевозок, на российском рынке».


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