Подземные «кроты»: как пробивают тоннели

В конце июня компания «Северомуйский тоннель-2» заключила с The Robbins Company (CША) контракт на проектирование скального однощитового тоннелепроходческого комплекса (ТПК) марки Сrossover XRE, предназначенного для строительства второй очереди «Северомуйского тоннеля».
Примечательно, что первый иностранный тоннелепроходческий комплекс в Советском союзе был поставлен The Robbins Company в 1977 г. для строительства транспортно-дренажной штольни «Северомуйского тоннеля».
Технические характеристики Сrossover XRE:
- скорость проходки в скальных грунтах – 300-500 м/мес.;
- скорость в сложных геологических условиях (около 900м) – 100-150 м/мес.,
- диаметр – 12 м;
- диаметр тоннеля – 10,34 м.
Нам стало интересно, а как работает тоннелепроходческий комплекс. Видео ниже:
Видео: Северомуйский тоннель 2