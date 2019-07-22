Подземные «кроты»: как пробивают тоннели

В конце июня компания «Северомуйский тоннель-2» заключила с The Robbins Company (CША) контракт на проектирование скального однощитового тоннелепроходческого комплекса (ТПК) марки Сrossover XRE, предназначенного для строительства второй очереди «Северомуйского тоннеля».

Примечательно, что первый иностранный тоннелепроходческий комплекс в Советском союзе был поставлен The Robbins Company в 1977 г. для строительства транспортно-дренажной штольни «Северомуйского тоннеля».

Технические характеристики Сrossover XRE:

скорость проходки в скальных грунтах – 300-500 м/мес.;

скорость в сложных геологических условиях (около 900м) – 100-150 м/мес.,

диаметр – 12 м;

диаметр тоннеля – 10,34 м.

Нам стало интересно, а как работает тоннелепроходческий комплекс. Видео ниже:

Видео: Северомуйский тоннель 2