Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Подземные «кроты»: как пробивают тоннели
22.07.2019

Подземные «кроты»: как пробивают тоннели

    •  

    В конце июня компания «Северомуйский тоннель-2» заключила с The Robbins Company (CША) контракт на проектирование скального однощитового тоннелепроходческого комплекса (ТПК) марки Сrossover XRE, предназначенного для строительства второй очереди «Северомуйского тоннеля».

    Примечательно, что первый иностранный тоннелепроходческий комплекс в Советском союзе был поставлен The Robbins Company в 1977 г. для строительства транспортно-дренажной штольни «Северомуйского тоннеля».

    Технические характеристики Сrossover XRE:

    • скорость проходки в скальных грунтах – 300-500 м/мес.;
    • скорость в сложных геологических условиях (около 900м) – 100-150 м/мес.,
    • диаметр – 12 м;
    • диаметр тоннеля – 10,34 м.

    Нам стало интересно, а как работает тоннелепроходческий комплекс. Видео ниже:

    Видео: Северомуйский тоннель 2


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.03.2019
    Струнный транспорт на морской почве
    О струнной модели транспортной системы академика Анатолия Юницкого в (условно) сухопутном ее приложении SeaNews писал еще в 2001 […]
    ВидеоИнновацииПортыТехнологии
    1
    06.05.2019
    «Одно окно» на базе РЭЦ
    В соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» к 2021 году будет введена в эксплуатацию информационная система […]
    ДокументооборотРоссийский экспортный центрТехнологииЭлектронный документооборот
    0
    15.01.2019
    ZIM переходит на безбумажные коносаменты
    ZIM вышел на новый этап своего проекта по использованию технологии блокчейн для внедрения безбумажного документооборота. После успешной реализации […]
    ZimБлокчейнТехнологии
    0
    20.03.2019
    Цифровизация в жд перевозках
    О меморандуме между Россией и Австрией
    АвстрияЖелезная дорогаМеморандумРоссия
    0
    14.05.2019
    Ушли в 3D-печать
    Голландская строительная фирма Huisman представила первые крюки для судового крана, созданные с помощью 3D-печати и получившие сертификацию классификационного […]
    3D-печатьHuismanВидеоКраны
    0
    17.07.2019
    Плавательный дрон протестировали в порту Амстердам
    В порту Амстердам протестировали плавающий беспилотник «Telemetron». Испытания морского дрона прошли на прошлой неделе. Для этого в порт […]
    АмстердамБеспилотникТехнологииЭксперимент
    0
    10.07.2019
    Уникальная операция уникального судна
    Boskalis получил контракт на транспортировку круизного лайнера «Carnival Vista» на ремонт – и опубликовал ролик, как он собирается […]
    BoskalisВидеоТехнологии
    0
    26.03.2019
    Забункеровали биотопливом
    Контейнеровоз CMA CGM
    CMA CGMБункеровкаКонтейнеровозыРоттердам
    0
    25.02.2019
    Itella протестировала электронную накладную
    Itella в России провела тестовый обмен транспортными накладными (ЭТрН) в сервисе Synerdocs. Как рассказали SeaNews в компании, первый […]
    ТехнологииЭлектронный документооборот
    0
    01.02.2019
    Порт Роттердам внедряет интернет вещей
    Запущено первое приложение
    РоттердамТехнологии
    0
    25.01.2019
    3 часа вместо 3 дней
    «Магнит» переходит на электронные транспортные накладные
    ITАвтотранспортРитейлТехнологии
    0
    03.06.2019
    Первая система автоматической швартовки
    Встает на коммерческие рельсы
    Wartsilaавтономная системаТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    22.07.2019 «ТрансКонтейнер» и Maersk запустили контейнерный поезд
    22.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2019
    19.07.2019 Лидеры Финляндии
    19.07.2019 Безработные контейнеровозы
    16.07.2019 Контейнерооборот Гонконга
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД