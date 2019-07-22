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«Новатэк» закрыл сделки по «Арктик СПГ 2»
22.07.2019

«Новатэк» закрыл сделки по «Арктик СПГ 2»

    • ПАО «Новатэк» официально закрыл сделки по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ 2»  китайским и японским партнерам. По сообщению «Новатэк», сегодня состоялось закрытие сделок по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ-2» дочернему обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC («Japan Arctic LNG»).

    Напомним, что подписание обязательного соглашения об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ 2» с китайскими  компаниями произошло в апреле на международном форуме «Один пояс, один путь». Согласно подписанному документу CNPC и CNODC приобретают 10% доли участия в проекте.

    Также, но уже летом – 29 июня в ходе работы саммита G20 в Осаке ПАО «Новатэк» подписало c консорциумом Mitsui & Co и Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC договор купли-продажи 10% доли в проекте «Арктик СПГ 2» .

    По словам председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона, закрыв успешно сделки по продаже долей, был сформирован состав участников «Арктик СПГ 2».  «Достигнутый целевой уровень участия «Новатэк» позволит принять окончательное инвестиционное решение и оптимально использовать денежный поток Компании для финансирования наших новых проектов», – отметил Леонид Михельсон.

    Отметим, что ранее 10% долю в проекте были проданы французской Total.

    Теперь участниками проекта «Арктик СПГ 2» являются «Новатэк» (60%), Total(10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (10%).

    «Арктик СПГ 2» – второй проект ПАО «Новатэк», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая (19,8 млн тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии – 2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах

    Кроме этого для реализации «Арктик СПГ-2» планируется построить терминал для перевалки СПГ и стабильного газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта. Мощность  терминала составит 21,6 млн тонн в год, из которых 19,8 млн – СПГ и 1,8 млн тонн – конденсат.

    По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд кубических метров природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд кубических метров природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов.

     


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