Экспорт черных металлов

Объем российского экспорта черных металлов по итогам 5 месяцев этого года составил 17,5 млн тонн – 8,9% меньше аналогичного периода 2018 года. По данным ФТС, доходы от их экспорта также упали на 15,6%, до 8,1 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 6,4 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 18,8% — до порядка 2,8 млрд долларов.

В мае этого года экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали составил 1,1 млн тонн – на 17,9% меньше мая 2018 года и на 8,5% ниже уровня апреля 2019 года. Доходы от их экспорта снизились относительно мая прошлого года на 29,9% и на 9,9% относительно апреля этого года (до 503,7 млн долларов).

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-мае 2019 года на 13,4% меньше, чем годом ранее, их объем составил 2,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 20,2% до 1,6 млрд долларов.

Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам мая составил 568,1 тыс. тонн (-14,9% к маю 2018 и -8,3% к апрелю 2019). Доходы снизились и к маю 2018 года (-23,9%), и к апрелю 2019 года (-11%) до 317,4 млн долларов.

Снизились по итогам 5 месяцев текущего года объемы экспортируемого чугуна на 15,5% – до 1,9 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна также упали — на 17,7% до порядка 657,7 млн долларов.

В мае экспорт чугуна составил 419,2 тыс. тонн. Это на 12,6% больше показателя мая прошлого года и на 90,5% выше уровня апреля этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 145,5 млн долларов (-2,1% к маю 2018 и +89,2% к апрелю 2019).

Ферросплавов за 5 месяца было вывезено 360,1 тыс. тонн (+21,7%) на сумму 573 млн долларов (+15,3%).

В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов выросли к маю 2018 года на 22,4% и к апрелю 2019 года – на 2%, до 74,9 тыс. тонн. Доходы от их экспорта увеличились к маю 2018 года на 13% и к апрелю 2019 года – на 0,2%, до 115,3 млн долларов.