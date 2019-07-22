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Импорт падает
22.07.2019

Импорт падает

    • По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-май 2019 года импорт в Россию составил 51,2 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше относительно аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 2,9% и составил 92,4 млрд долларов.

    Из России за первые 5 месяцев этого года было экспортировано 373 млн тонн грузов (-0,9%) на сумму 170,2 млрд долларов (-3,5%).

     

    Импорт

    Лидером по импорту товаров в Россию является Китай. За первые 5 месяцев 2019 года поставки товаров из Китая увеличились на 2,6% и составили 20,1 млрд долларов.

    Из Германии в Россию было ввезено товаров на сумму 9,3 млрд долларов (-10,6%).

    Импорт товаров из США увеличился на 11,5% до 5,8 млрд долларов.

    БОльшая часть грузов, импортируемых в Россию, приходится на машины, оборудование и механизмы. Далее идут продукция химической промышленности и средства наземного транспорта. На эти товарные группы приходится более 50% всех поставок в денежном выражении.

     

    Экспорт

    По итогам января-мая 2019 года экспорт в Китай увеличился на 2% в физическом выражении и составил 56,7 млн тонн. В денежном выражении поставки выросли на 0,5% до 21,3 млрд долларов.

    В Нидерланды из России за первые 5 месяцев этого года было вывезено 42,7 млн тонн грузов, что на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении экспорт составил 20,6 млрд долларов (+15,7%).

    Поставки в Германию сократились на 22% в денежном выражении до 11 млрд долларов, однако выросли в физическом (+8,5%) и составили 21,6 млн тонн.

    Кроме того, и в денежном, и в физическом выражении экспорт вырос в Южную Корею и США.

    В структуре экспорта более 50% в денежном выражении приходится на минеральные продукты (в основном, на нефть, нефтепродукты и уголь). Почти 10% – на недрагоценные металлы и изделия из них (черные металлы, алюминий, медь). 4,5% – на продукцию химической промышленности.

     

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