Импорт падает

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-май 2019 года импорт в Россию составил 51,2 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше относительно аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 2,9% и составил 92,4 млрд долларов.

Из России за первые 5 месяцев этого года было экспортировано 373 млн тонн грузов (-0,9%) на сумму 170,2 млрд долларов (-3,5%).

Импорт

Лидером по импорту товаров в Россию является Китай. За первые 5 месяцев 2019 года поставки товаров из Китая увеличились на 2,6% и составили 20,1 млрд долларов.

Из Германии в Россию было ввезено товаров на сумму 9,3 млрд долларов (-10,6%).

Импорт товаров из США увеличился на 11,5% до 5,8 млрд долларов.

БОльшая часть грузов, импортируемых в Россию, приходится на машины, оборудование и механизмы. Далее идут продукция химической промышленности и средства наземного транспорта. На эти товарные группы приходится более 50% всех поставок в денежном выражении.

Экспорт

По итогам января-мая 2019 года экспорт в Китай увеличился на 2% в физическом выражении и составил 56,7 млн тонн. В денежном выражении поставки выросли на 0,5% до 21,3 млрд долларов.

В Нидерланды из России за первые 5 месяцев этого года было вывезено 42,7 млн тонн грузов, что на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении экспорт составил 20,6 млрд долларов (+15,7%).

Поставки в Германию сократились на 22% в денежном выражении до 11 млрд долларов, однако выросли в физическом (+8,5%) и составили 21,6 млн тонн.

Кроме того, и в денежном, и в физическом выражении экспорт вырос в Южную Корею и США.

В структуре экспорта более 50% в денежном выражении приходится на минеральные продукты (в основном, на нефть, нефтепродукты и уголь). Почти 10% – на недрагоценные металлы и изделия из них (черные металлы, алюминий, медь). 4,5% – на продукцию химической промышленности.