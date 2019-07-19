Судно на судне отправилось на ремонт: как это было

Недавно мы писали об уникальной операции, которую собирался осуществить Boskalis. Речь шла о транспортировке круизного лайнера «Carnival Vista» с помощью самого большого полупогружного специализированного heavylift-судна – «BOKA Vanguard». Тогда мы публиковали ролик Boskalis, в котором эта операция была смоделирована на компьютере.

И вот Boskalis делится реальными кадрами этой на самом деле неординарной операции. Стоит добавить, что погрузка судна на судно заняла 12 часов. Круизник транспортирован на верфь Grand Bahama Shipyard, откуда после ремонта уже 27 июля отправится в путешествие.

Видео: Boskalis