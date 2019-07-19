SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019: российская рыбная отрасль достойно прошла главный международный смотр года

В Санкт-Петербурге завершили работу ключевые мероприятия российской рыбной отрасли – III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые собрали около 10 тыс. специалистов из 42 стран мира. На три дня конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» стал эпицентром коммуникаций мирового профессионального сообщества. На одной площадке собрались представители всех областей рыбной промышленности – от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю. Свои достижения представили рыбодобывающие, рыбоводные, перерабатывающие предприятия, судостроительные и судоремонтные организации, производители оборудования для переработки, промысла, оснащения судов, аквакультуры, а также предприятия смежных отраслей – логистики, складской техники, упаковки, торговли, финансовые и страховые организации.

Вместе с представителями лидирующих рыболовных держав, таких как Норвегия, Исландия, Дания, Нидерланды, Китай, Корея в мероприятиях приняли участие рыбопромышленники из африканских, азиатских и южноамериканских стран.

Стратегическим партнером выставки выступил «Альфа-банк», а официальной страховой компанией стала группа «АльфаСтрахование».

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошла в павильоне F, который больше и функциональнее предыдущего (G). Общая площадь составила 13200 кв. метров, из которых 5120 кв. метров было занято под стендами.

Экспозиция 2019 года приняла 335 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира. Такие страны как Норвегия, Исландия, Дания, Турция, Марокко объединили своих рыбопромышленников на национальных стендах.

Самые последние тренды и новейшие разработки в производстве оборудования презентовали компании, имеющие общемировую известность и авторитет, такие как немецкий поставщик высокотехнологичных решений Baader, норвежский производитель Optimar, исландский судостроительный холдинг KNARR, датский Carsoe, японский разработчик радионавигационного оборудования Furuno и многие другие.

Честь российского рыбохозяйственного комплекса защищали 184 предприятия, среди которых ключевые игроки добывающего сегмента отрасли: «Норебо», «Русская рыбопромышленная компания», «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», «Южно-Курильский рыбокомбинат», «Находкинская база активного морского рыболовства», «ФЭСТ», «ФОР ГРУПП» и другие.

В судостроительном секторе успешно выступили «Объединенная судостроительная корпорация», «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», «Адмиралтейские верфи», ПСЗ «Янтарь». Отечественные разработки перерабатывающего оборудования представили компании «Технологическое оборудование», «Рыбтехцентр», «Фишеринг Сервис» и многие другие.

Основные промысловые регионы России объединили своих рыбопромышленников на общих стендах, это Приморский край, Архангельская, Астраханская, Ростовская, Калининградская, Ленинградская, Тюменская области, республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ.

На стендах отечественных рыбаков можно было увидеть все разнообразие даров российских морей и рек: различные виды рыб – треску, минтая, пикшу, скумбрию, сардину, камбалу, лососевых, осетровых, а также крабов, креветок, устриц, морских ежей и многое другое. Российская рыба была представлена как в сырье, так и в глубокой степени переработки.

Для усиления деловой активности на выставке были организованы специализированные бизнес-зоны. В «Ритейл Центре» за три дня было проведено больше 100 прямых переговоров между рыбаками и закупщиками федеральных и региональных торгово-розничных сетей, таких как X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Азбука вкуса», «Лента», «Рыбсеть», «Рыбный», «Икра и рыба», «Командор».

В результате работы «Ритейл Центра» достигнуты договорённости о рассмотрении порядка 20 контрактов на прямые поставки рыбы от российских производителей. В переговорах с розничными сетями приняли участие российские и марокканские рыбопромышленники.

В открытой конференц-зоне, рассчитанной на 70 посадочных мест, провели комплексную презентацию своей продукции исландские рыбопромышленники – производители различного оборудования и специалисты по судостроению. Также на встрече в формате круглого стола о новых правилах для рыболовных судов рассказали представители Российского Морского Регистра Судоходства.

В завершении форума и выставки и в честь всероссийского профессионального праздника отраслевиков 13 и 14 июля в Приморском Парке Победы Северной столицы был организован городской фестиваль русской рыбы «День рыбака».

За два дня проведения праздник посетили более 40 тыс. человек, было съедено более 5,5 тонн деликатесной рыбы и морепродуктов и реализовано по специальным ценам порядка 4,5 тонн рыбопродукции от российских производителей. В программе праздника было кулинарное шоу на гигантском гриле, в коптильне и котле, чемпионат по барбекю, мастер-классы и авторские рыбные блюда от шеф-поваров 10 петербургских ресторанов.