Пассажирские поезда на Сахалине перешли на «широкую» колею

Завершена третья стадия решающего этапа “перешивки” Сахалинской магистрали на общероссийский стандарт колеи 1520 мм. Работы на участке Поронайск – Ноглики велись с 28 июня с полной остановкой пассажирского движения по восточному побережью острова. За эти дни выполнено переустройство на 325 км пути. “Перешивка” проведена в соответствии с графиком. В ней принимали участие около 1300 железнодорожников со всех железных дорог России, филиалов сети ОАО “РЖД”.

Вечером 18 июля первая пара “широких” пассажирских поездов дальнего следования отправилась навстречу друг другу на участке Взморье – Ноглики. Кроме того, будет восстановлено движение грузовых поездов.

Запланированные на этот год работы будут завершены к концу августа, после чего движение по Сахалинской магистрали, приведенной к общероссийскому стандарту ширины колеи, начнется по всему острову, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

В перевозках в настоящее время задействованы пассажирские вагоны, работавшие на островной магистрали до реконструкции колеи. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 мм, которые были закуплены на ОАО “Тверской вагоностроительный завод” при финансовой поддержке “Корпорации развития Сахалинской области”. В I квартале 2020 года ожидается прибытие 18 новых пассажирских вагонов, которые войдут в состав поездов дальнего следования.

Напомним, комплексное переустройство на Сахалине железной дороги с колеи шириной 1067 мм стартовало в 2003 году. За это время реконструированы сотни километров главного хода, построены десятки новых мостов и водопропускных труб. Произведена модернизация систем сигнализации, централизации и блокировки, станционных линий связи, внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров. Полностью завершить реконструкцию колеи планируется в 2020 году.