Еще один газовоз для «Ямал СПГ»

Вчера на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) прошла торжественная церемония имянаречения танкера-газовоза серии Arc7 – «Николая Урванцева», говорится в официальном сообщении MOL.

После сдачи в эксплуатацию, в июле этого года, «Николай Урванцев» будет задействован в проекте «Ямал СПГ», как и его предшественники «Владимир Русанов» и «Владимир Визе», которые начали работу по вывозу газа с Ямала в 2018 году. По данным MOL, судно способно пробивать лед толщиной 2,1 м, оно оснащено системой двойного действия для разрушения льда. Газовоз рассчитан на эксплуатацию при температуре -52°C.

Напомним, MOL через 100-процентную дочернюю компанию подписал долгосрочный договор фрахтования на четыре газовоза в рамках проекта «Ямал СПГ».

Технические характеристики:

длина – 299 м;

ширина – 50 м;

осадка – 12 м;

вместимость – 172 тыс. куб. м;

Газовоз «Николай Урванцев» является совместной собственностью MOL (50%) и China COSCO Shipping (50%).