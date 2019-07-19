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Еще один газовоз для «Ямал СПГ»
19.07.2019

Еще один газовоз для «Ямал СПГ»

    • Вчера на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) прошла торжественная церемония имянаречения танкера-газовоза серии Arc7 – «Николая Урванцева», говорится в официальном сообщении MOL.

    После сдачи в эксплуатацию, в июле этого года, «Николай Урванцев» будет задействован в проекте «Ямал СПГ», как и его предшественники «Владимир Русанов» и «Владимир Визе», которые начали работу по вывозу газа с Ямала в 2018 году. По данным MOL, судно способно пробивать лед толщиной 2,1 м, оно оснащено системой двойного действия для разрушения льда. Газовоз рассчитан на эксплуатацию при температуре -52°C.

    Напомним, MOL через 100-процентную дочернюю компанию подписал долгосрочный договор фрахтования на четыре газовоза в рамках проекта «Ямал СПГ».

    Технические характеристики:

    • длина – 299 м;
    • ширина – 50 м;
    • осадка – 12 м;
    • вместимость – 172 тыс. куб. м;

    Газовоз «Николай Урванцев» является совместной собственностью MOL (50%) и China COSCO Shipping (50%).

    Еще один газовоз для «Ямал СПГ»


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