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Впервые в Конституционном суде
18.07.2019

Впервые в Конституционном суде

    • 4 июля 2019 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес Определение № 1837-О о прекращении производства по жалобе на нормы КоАП о сроках давности привлечения к ответственности. При этом, судья-докладчик по делу Александр Кокотов не согласился с выводом Суда о то, что прекращение исполнения постановления по делу об административном правонарушении в отношении заявителя восстанавливает его права.

    Жалоба была подана руководителем морской практики ООО «Юридическая фирма «Ремеди» Андреем Космачевским в интересах судовладельцев т/х «CONTI AGULHAS»  20 ноября 2018 года.

    Коротко обстоятельства дела представлены следующим образом.

    Т/х «CONTI AGULHAS» (флаг Либерии) прибыло в морской порт Усть-Луга, пришвартовалось к причалу для погрузки товара; в таможню через агента была передана необходимую товарно-транспортная документация: грузовые манифесты, коносаменты, сертификаты качества и количества, общая декларация, декларации о грузе, о судовых припасах и т.д.

    При этом на декларациях о личных вещах экипажа и о судовых припасах не были проставлены отметки таможенного органа, разрешающие убытие товара с таможенной территории Таможенного союза, в связи с их ненадлежащим оформлением.

    В тот же день теплоход по команде капитана было отшвартовано от причала, чтобы покинуть порт, но по указанию портнадзора оно вернулось и встало на якорь в связи с отсутствием разрешения таможенного органа на убытие.

    В дальнейшем судовладелец был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 статьи 16.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки» КоАП РФ. Компанию оштрафовали на сумму свыше 913 млн. руб.

    Подробно хронология рассмотрения дела и мотивы обращения в КС РФ изложены в статье «Адвокатской газеты».

    Поскольку Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу заявителя, было решено обратиться с заявлением в Конституционный суд.

    Дело рассматривалось более семи месяцев, что свидетельствует о его высокой сложности и затруднениях судей в принятии решения.

    За это время «по счастливой случайности» таможня возбудила в отношении судовладельца дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания) КоАП РФ, которое было возвращено таможне мировым судом в связи с отсутствием перевода протокола по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении лица, не владеющего языком, на котором ведется производство по делу.

    На этом основании Конституционный суд пришел к выводу, что требования заявителя фактически направлены на неприменение к нему административного наказания. Следовательно, сложившийся правовой результат по конкретному делу заявителя и результат восстановления прав и свобод, которого он добивается путем подачи жалобы в КС РФ, практически совпадают между собой, и оспариваемые нормы не могут быть предметом дальнейшего рассмотрения.

    Однако, судья-докладчик по делу Александр Кокотов, в своем мнении к вышеуказанному определению не согласился с выводом Суда.

    По мнению судьи, заявитель, обращаясь с жалобой в КС РФ, рассчитывал на принятие итогового решения, которое позволило бы на его основании пересмотреть постановление о назначении ему административного штрафа, отменив его.

    Александр Кокотов отметил, что из поставленных заявителем перед Судом вопросов самым сложным является вопрос о соответствии российской Конституции ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, регулирующей сроки давности привлечения к административной ответственности. Он также полагает, что истечение установленного указанной статьей срока давности привлечения к административной ответственности означает невозможность возбуждения производства по делу о соответствующем административном правонарушении или необходимость прекращения уже начатого производства (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).

    Руководитель морской практики ООО «Юридическая фирма «Ремеди» Андрей Космачевский не исключил, что обращение в Конституционный суд повлекло реакцию таможенных органов, которые прекратили производство в отношении клиентов, но при этом  отметил, что прекращение Конституционным судом производства по делу не в полной мере соответствует тем целям и задачам, которые ставит перед собой КС РФ, в том числе по толкованию законодательства, разъяснению конституционно-правового смысла положений нормативно-правовых актов и устранению неконституционных пробелов в законах.

    Суд ушел от разъяснения и рассмотрения важнейшего конституционно-правового вопроса о пресекательности и особенностях исчисления сроков давности привлечения к административной ответственности.

    Суды первой и второй инстанций сначала приняли судебные акты в пользу судовладельца – не вступившее в законную силу постановление таможенного органа о привлечении компании к административной ответственности было отменено. «И в рамках двухгодичного срока давности привлечения к административной ответственности в силу вступило только то решение, согласно которому мой доверитель был освобожден от административной ответственности. Все последующие судебные акты были вынесены за пределами срока давности. Таким образом, в пределах срока давности постановление таможенного органа о привлечении моего доверителя к ответственности в силу не вступило. Во всех последующих судебных актах суды, по сути, отказывались от применения соответствующей нормы КоАП РФ, регулирующей срок давности привлечения к ответственности», – пояснил он.

    Андрей Космачевский выразил надежду на преодоление в будущем правовой неопределенности в части применения сроков давности при производстве по делам об административных правонарушениях.


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