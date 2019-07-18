ВМТП начал обслуживание новой контейнерной линии

«Владивостокский морской торговый порт» начинает работать с сервисом SOUTH CHINA SERVICE (SCS) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant Marine Co. Новый сервис обеспечивает еженедельную доставку грузов из портов Южной Кореи, Китая и Японии во Владивосток, сообщили SeaNews в компании.

В ротацию SCS входят порты Пусан, Ульсан, Кванъян, Шанхай, Гонконг, Шекоу, Сямынь, Имари и Владивосток. Транспортировку грузов на линии обеспечивают три контейнеровоза: «Heung-a Xiamen», «Heung-a Janice», «Sinokor Akita». Общая вместимость составляет 2800 TEU. SCS дополнит уже проходящие через ВМТП регулярные линии, связывающие Владивосток и крупнейшие азиатские порты.

Судно «Heung-a Xiamen» нового сервиса SCS прибыло в ВМТП 17 июля. При его обработке на борт было загружено 239 TEU экспортных грузов, выгружено более 174 TEU импортных. Следующий заход судна линии SCS во Владивосток запланирован на 23 июля.

В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.